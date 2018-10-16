Поставщик противогазов слепым, глухим и чиновникам получил срок за подрыв гражданской обороны. Он торговал просроченным товаром

Бизнесмен из Петербурга приговорен за мошенничество по линии гражданской обороны. Алексей Иркаев сотрудничал с уязвимыми соцгруппами – инвалидами и чиновниками – и торговал просроченными противогазами.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 октября, Иркаев использовал компанию «Гражданская оборона Северо-Запад» для поставки организациям просроченных противогазов «ГП-7», перемаркированных под новые.

«Иркаев общался с представителями организаций, заинтересованных в приобретении противогазов, обманывал заказчиков о качестве товара, при необходимости демонстрировал его», – уточняет пресс-служба.

Иркаеву вменили серию мошеннических продаж с 2010 по 2016 год. Потерпевшим признано в том числе центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» – одно из крупнейших предприятий по проектированию подводных лодок. Оно купило 175 негодных противогазов за 396 тысяч рублей. Среди обманутых — ликеро-водочный завод «Алкон» и еще три компании. Общий ущерб составил около 1 млн рублей.

Признавшего вину Иркаева приговорили к четырем годам условно.

За пределами следствия остались госконтракты «Гражданской обороны Северо-Запад» на поставку противогазов правительству Ингушетии в 2014 году, городской библиотеке для слепых и слабовидящих, медико-санитарной части № 141 Федерального медико-биологического агентства и школам Петербурга.