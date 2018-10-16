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Строительство
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16.10.2018 15:16
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Продажи Setl City в 3-м квартале выросли почти на 30%

Продажи Setl City в 3-м квартале выросли почти на 30%

Setl City

По результатам третьего квартала 2018 года, продажи в объектах Setl City в денежном выражении составили 21,4 млрд руб., что на 29,6% больше, чем в 3-м квартале 2017 г. и на 21,6% больше, чем во 2-м квартале этого года. В натуральных показателях продажи выросли на 26,9% до 207,2 тыс. кв. м.

Объем продаж компании Setl City за 9 месяцев 2018 года увеличился на 18,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 53,6 млрд рублей. При этом количество заключенных договоров выросло на 17,5%, а продаваемая площадь на 12,6%.

Setl City
Setl City

За 9 месяцев Setl City ввела в эксплуатацию 12 жилых домов. В Петербурге это последний корпус в ЖК «ЗимаЛето» неподалеку от метро «Ладожская» и вторая очередь ЖК «Невские паруса» в Невском районе. В Ленинградской области закончено строительство масштабного проекта комфорт-класса – микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. Сданы 2 дома в ЖК «Олимпия» и «Лето» в городе Светлогорск Калининградской области. Также компания ввела в эксплуатацию три социальных объекта совокупно на 2770 мест. Это общеобразовательная школа в ЖК «GreenЛандия-1» возле метро «Девяткино», детский сад в ЖК «Невские паруса» и муниципальная школа в ЖК «Солнечный город».

Setl City
Setl City

C начала года компания начала строительство 27 новых жилых корпусов. Среди них – новый ЖК высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге, ЖК бизнес-класса «Притяжение» в Выборгском районе, ЖК «Фортеция» в Кронштадте. Также Setl City приступила к строительству новых корпусов ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе и «Чистое небо» – в Приморском. Компания начала возводить четыре детских сада, в том числе первый детский сад на 160 мест в квартале «Лондон» в Кудрово и детский сад на 220 малышей в ЖК «Чистое небо». В проекте «Чистое небо» также строится новая школа на 1100 мест.

Setl City
Setl City

Эксклюзивным брокером проектов Setl City в Петербурге и области выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/zimaleto/declarations

ЖК "Невские паруса" -  застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК "Семь столиц" -  застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК Лето – застройщик ООО "СК "Свет" , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/leto/declarations

ЖК «Олимпия» – застройщик ООО "ОСТ-Строй", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/olimpiya

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия-1 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/buildings/greenlandiya/documents

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.

ЖК «Притяжение» -  застройщик ООО "ИТТ",  проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations

ЖК «Чистое небо» -  застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

ЖК «Лондон» -  застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

 

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