Медведев: Хакеры в России увели 600 миллиардов рублей за год

Общий убыток из-за кибератак в России за 2017 год превышает 600 млрд рублей. Виртуальные мошенники по всему миру «заработали» свыше 1 триллиона долларов США.

Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев 16 октября на заседании «Smart Country. Национальная стратегия» в Сколково, его слова приводит RT. Хакерские атаки за 2017 год только в России принесли убыток примерно в 600 миллиардов рублей, это около 1% от общей суммы, которую удалось заработать хакерам через кибермошенничество по всему миру. Медведев отметил, что это «приоритетная тема» для всех государств.

Ранее сообщалось, что годовые потери России от кибератак только в банковской сфере составляют около трех миллиардов рублей.