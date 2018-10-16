В Сирию можно будет улететь прямо из Крыма. Власти полуострова хотят создать совместно с сирийцами авиакомпанию и пароходство

Глава Крыма Сергей Аксенов во время визита в Дамаск предложил премьер-министру Сирии вместе создать авиационную и судоходную компании. Об этом 16 октября пишет «Новая газета» со ссылкой на РИА «Новости».

Аксенов подчеркнул, что необходимо возобновить авиационное сообщение между Симферополем и Дамаском.

«Возможно, инструментом для решения этого вопроса станет создание совместной авиакомпании. Конечно, компания может создаваться с привлечением частного капитала», – заявил глава Крыма.

Сейчас регулярное авиасообщение между Крымом и Сирией отсутствует.

Кроме того, как пишет государственное сирийское агентство SANA, правительство Сирии и власти Крыма договорились о создании и совместной судоходной компании. Правда, никаких подробностей о том, сколько инвестиций потребуется на совместные проекты, пока нет.

Напомним, на Ялтинском экономическом форуме сирийские власти и руководство Крыма подписали меморандум о намерениях на реализацию проектов на 62 млрд руб.