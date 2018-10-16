18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +13
$ 65.53р
75.92р
16:23 16.10.2018
Расширенный поиск

Общество
16.10.2018 15:19
Печать

Порошенко предложил передать Константинопольскому патриарху Андреевскую церковь в Киеве — в знак благодарности

Один из самых знаковых храмов Киева — Андреевскую церковь — могут передать Константинопольскому патриарху в «знак единения Украины с матерью-церковью». Сейчас в храме проходят богослужения Украинской автокефальной православной церкви — религиозной организации, признанной только Стамбулом. 

Об этом 16 октября сообщает сайт 112.ua. По данным портала, президент страны Петр Порошенко предложит Верховной Раде передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху. Информацию подтвердила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

«Президент поддерживает стремление скорейшего получения томоса и в знак солидарности с этим процессом делает символический жест, – заявила она. – На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху как символический жест того, что святой Андрей в свое время крестил Украину, это будет символический жест единения с матерью-церковью».

Андреевская церковь принадлежит государству и входит в состав Национального заповедника «София Киевская». Таким образом, вопрос передачи церкви – как раз компетенция Верховной Рады, отмечает издание. Не только Андреевская церковь находится в такой ситуации: важные объекты национального значения, такие как, к примеру, Киево-Печерская и Почаевская лавры, также находятся в государственной собственности.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата снял анафему с главы Украинской автокефальной православной церкви Макария — как раз его религиозная организация сейчас проводит богослужения в Андреевской церкви. Храм УАПЦ получила в 1995 году — когда добилась официальной государственной регистрации. 

Андреевская церковь — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного; построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Расположена на крутом правом берегу Днепра, над исторической частью города — Подолом. Вниз от неё идёт Андреевский спуск, соединяющий верхний город с нижним. Построена по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны.  

Справка:

11 октября по итогам трехдневного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле было заявлено, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии будет продолжено. Константинополь, кроме того, снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария, главы УАПЦ, а также отозвал правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату. Одновременно Фанар заявил о намерении восстановить существовашие некогда ставропигии на Украине (то есть, церковные объекты, напрямую подчиняющиеся ему).

В РПЦ заявили о нарушении единства мирового православия и готовности прервать все отношения со Вселенским, или Константинопольским, патриархатом. Украинская полиция готовится к массовым беспорядкам из-за церковного раскола.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
16.10.2018 15:16

Продажи Setl City в 3-м квартале выросли почти на 30%

По результатам третьего квартала 2018 года, продажи в объектах Setl City в денежном выражении составили 21,4 млрд руб., что на 29,6% больше, чем в 3-м квартале 2017 г. и на 21,6% больше, чем во 2-м квартале этого года. В натуральных показателях продажи выросли на 26,9% до 207,2 тыс. кв. м.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
16.10.2018 12:55

«Великий Новгород» - новый лайнер авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» присвоила новому воздушному судну Boeing 777-300ER (Extended Range) с бортовым номером EI-GFB имя «Великий Новгород» в честь одного из древнейших и известнейших городов России
ПСК
16.10.2018 11:55

Строительный холдинг «ПСК» ввёл в эксплуатацию ЖК «Дипломат»

ЖК бизнес-класса «Дипломат» на проспекте Бакунина (Центральный район Санкт-Петербурга) получил акт о вводе в эксплуатацию.
Ленстройтрест
16.10.2018 11:43

Потребители рынка недвижимости выбрали ГК «Ленстройтрест»

В рамках выставки «Жилищный проект», прошедшей в Санкт-Петербурге 13-14 октября, состоялось интерактивное голосование за полуфиналистов XI конкурса «Доверие потребителя». ГК «Ленстройтрест» вошла в топ-10 компаний, пользующихся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Магазин "Кей"
16.10.2018 11:25

Рецензия КЕЙ на продолжение легендарной серии Assassin’s Creed: Одиссея

Бестселлер Assassin’s Creed получил новую часть, в которой вам предстоит отправиться в Древнюю Грецию и Спарту, поучаствовать в кровопролитной войне и узнать тайны расы, предшествующей Человечеству (18+).
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.10.2018 10:27

Аэрофлот удостоен награды Business Traveller Awards

Аэрофлот впервые в своей истории стал победителем международной премии Business Traveller UK ReaderAwards 2018 в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».
Компания Л1
15.10.2018 17:27

Ипотека от 5,5% годовых* – это реально

С 15 октября Компания Л1 совместно с банком ПАО «Возрождение» запустила программу кредитования от 5,5% годовых*. Она распространяется на ограниченный объем однокомнатных квартир в сданных корпусах жилого комплекса «Лондон Парк»
ПАО «Группа ЛСР»
15.10.2018 16:40

В «Новой Охте» открылся меблированный шоу-рум

Во второй очереди строящегося жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, появился шоу-рум
ГК "КВС"
15.10.2018 16:27

Пусть победит сильнейший

В период с 28 октября по 1 ноября пройдет детско-юношеский футбольный Фестиваль «SEVASTOPOL CUP» (0+), одним из организаторов которого выступила компания «КВС».
ГК "КВС"
15.10.2018 16:23

В ЖК «Ясно.Янино» появилась снегоуборочная техника

В преддверии зимнего ненастья управляющая компания «КВС-Уют» закупила для уборки территории микрорайона «Ясно.Янино» фронтальный минипогрузчик Lokust 753.
ГК "КВС"
15.10.2018 16:16

Полетели вместе навстречу мечте

Компания «КВС» вывела на рынок новые квартиры в ЖК «Крылья» с большим выбором интересных планировочных решений
предоставлено компанией АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
15.10.2018 15:18

Проект ЮИТ представлен на премию в конкурсе Helsinki High-rise в Финляндии

Концерн ЮИТ принял участие в конкурсе архитектурных и строительных проектов Helsinki High-rise в Финляндии.