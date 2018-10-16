Порошенко предложил передать Константинопольскому патриарху Андреевскую церковь в Киеве — в знак благодарности

Один из самых знаковых храмов Киева — Андреевскую церковь — могут передать Константинопольскому патриарху в «знак единения Украины с матерью-церковью». Сейчас в храме проходят богослужения Украинской автокефальной православной церкви — религиозной организации, признанной только Стамбулом.

Об этом 16 октября сообщает сайт 112.ua. По данным портала, президент страны Петр Порошенко предложит Верховной Раде передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху. Информацию подтвердила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

«Президент поддерживает стремление скорейшего получения томоса и в знак солидарности с этим процессом делает символический жест, – заявила она. – На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху как символический жест того, что святой Андрей в свое время крестил Украину, это будет символический жест единения с матерью-церковью».

Андреевская церковь принадлежит государству и входит в состав Национального заповедника «София Киевская». Таким образом, вопрос передачи церкви – как раз компетенция Верховной Рады, отмечает издание. Не только Андреевская церковь находится в такой ситуации: важные объекты национального значения, такие как, к примеру, Киево-Печерская и Почаевская лавры, также находятся в государственной собственности.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата снял анафему с главы Украинской автокефальной православной церкви Макария — как раз его религиозная организация сейчас проводит богослужения в Андреевской церкви. Храм УАПЦ получила в 1995 году — когда добилась официальной государственной регистрации.

Андреевская церковь — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного; построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Расположена на крутом правом берегу Днепра, над исторической частью города — Подолом. Вниз от неё идёт Андреевский спуск, соединяющий верхний город с нижним. Построена по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны.