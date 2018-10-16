В Чехии арестованы россияне, подозреваемые во взломе системы выдачи видов на жительство. Они парализовали работу МИДа страны

Восемь граждан России и Вьетнама арестованы в Чехии по подозрению во взломе системы выдачи видов на жительство, который якобы нарушил работу чешского министерства иностранных дел. Об этом 16 октября сообщает издание Aktualne.cz. Какую долю от задержанных составляют россияне, не уточняется.

Операция проводилась 18 сентября совместными силами Главной прокуратуры Чехии, Центра борьбы с организованной преступностью и Службы безопасности и информации. В расследовании чехам помогало вьетнамское Министерство общественной безопасности. Все арестованные обвиняются в незаконном доступе к компьютерным системам и носителям информации, четверо — еще и в отмывании средств, полученных преступным путем.

Издание сообщает, что предполагаемым преступникам удалось заработать на взломе сотни миллионов крон.