«Какой народ, такие и бояре». Кремль предложил участникам протеста против договора между Ингушетией и Чечней идти в суд

В Пятигорске прошли переговоры лидеров протеста против договора о границе между Чечней и Ингушетией с полпредом по СКФО Александром Матовниковым и главой Управления внутренней политики администрации президента России Андреем Яриным. Представители Кремля заявили руководителям оргкомитета бессрочной акции протеста в Магасе, что решение о границе можно будет отменить только через суд. Об этом «Фонтанке» 16 октября рассказал руководитель оргкомитета митинга в Магасе Муса Мальсагов.

«Нам сказали, что закон о границе принят. С нарушениями или без – неважно. Отменяться он не может. А если мы не согласны и говорим о фальсификациях в момент голосования парламента Ингушетии, мы можем подавать в суд. Это нам прямо заявил Андрей Ярин. При этом Александр Матовников призвал нас заниматься не протестами, а коррупцией. Мы удивлены хамскому настрою федеральной власти. Матовников нам прямо сказал: какой народ, такие и бояре. Сказал, что это наши ингушские депутаты так голосуют. Это всё печально. Получается, что власть признаёт нарушения, но не будет пересматривать итоги голосования, а нам говорит: идите в суд. Сейчас мы возвращаемся в Магас. Расскажем об этом людям. Посмотрим на их реакцию. Исходя из этого будем действовать дальше», – рассказал после общения с полпредом Мальсагов.

Руководитель оргкомитета митинга в Магасе, который продолжается 13-й день, уточнил, что знает о колонне военной техники на границе Дагестана и Ингушетии.

«С самого начала митинга с нами общаются замглавы Управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин и командующий войсками Росгвардии на Северном Кавказе. Они нам говорят, что не происходит ничего особенного. Идёт плановая ротация войск. Они это говорили три дня назад. Они это подтвердили и сегодня», – сказал «Фонтанке» Муса Мальсагов.

4 октября парламент Ингушетии одобрил соглашение о новой границе с Чечнёй. С этого дня в центре Магаса не прекращается акция протеста, поскольку люди недовольны отсутствием обсуждения с ними соглашения о границе. Конституционный суд республики указывал на нарушения процедуры. Ряд депутатов, которые присутствовали на голосовании, заявляли о подтасовках его итогов. Якобы большинство депутатов высказались «против».

Парламент Чечни одобрил соглашение о границе 4 октября, об этом сообщил Рамзан Кадыров. Действия нынешнего руководства Ингушетии во главе с Юнус-Беком Евкуровым ранее осудил первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Участники протеста уверены, что новая граница с Чечнёй отчуждает от Ингушетии более 20 000 га территории.