Руководство «Единой России» решило помолиться на Афоне перед запретом РПЦ

Сразу несколько видных членов правящей партии решили съездить на святую гору в Греции накануне разрыва отношений с Константинопольским патриархатом, которой повлек за собой запрет на причащение на Афоне.

Так, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак вместе со своим заместителем, а также депутат Госдумы Евгений Ревенко на неделю уехали молиться на Афон. Об этом 16 октября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники в рядах этой политической силы.

В Думе подтвердили, что Ревенко взял недельный отпуск за свой счет. В «Единой России» также рассказали, что Турчак ежегодно посещает святую гору. 14 октября политик выложил в своем Instagram снимок с Афона, отметив Халкидики как свое местоположение. «Афон... Под покровом Богородицы... Всех с Праздником, православные», – написал единоросс.

Напомним, решение о разрыве отношений с Константинополем было принято Священным Синодом 15 октября. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской церкви. Разрыв отношений приведет к тому, что прихожане РПЦ больше не смогут причащаться на Афоне. Насельники Пантелеимонова монастыря на Афоне, который традиционно считается «русским», хотя и подчиняется Фанару, пока не будут покидать обитель. Решение РПЦ может помешать доставке в Россию некоторых христианских святынь, но это не скажется на Благодатном огне, заверяют в Московском патриархате.