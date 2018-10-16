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Технологии
16.10.2018 14:34
Печать

Роботы Boston Dynamics вновь покоряют публику. На этот раз танцами

Разработчики американской компании Boston Dynamics научили робота SpotMini танцевать. Под композицию Uptown Funk он демонстрирует чувство ритма и лунную походку на четырех ногах. 

Видео с плясками «Спота» 16 октября появилось на канале компании в YouTube. Только за первый час оно набрало более ста тысяч просмотров. Инженеры из Boston Dynamics научили робота не только поочередно переставлять ноги в такт музыке, но и плавно вертеть всем корпусом. Особенно ему удалась лунная походка. Танцует SpotMini под композицию Uptown Funk Марка Ронсона, записанную при участии певца Бруно Марса.

Компания не впервые радует публику талантами своих роботов. Так, гуманоидный робот Atlas привлек внимание более 8 миллионов пользователей YouTube своей пробежкой. А недавно компания научила его паркуру

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