На борту парома в финском Турку нашли труп
Тело 30-летней женщины было обнаружено в каюте парома Baltic Princess в порту финского города Турку. Об этом сообщает 16 октября Yle.
Труп нашли вечером 15 октября. По данным полиции, женщина отправилась в круиз с мужчиной своего возраста. Его задержали в порту.
Устанавливаются причины смерти и решается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.
Из-за инцидента отправление парома компании Tallink было задержано на полтора часа.
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