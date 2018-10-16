Минобороны потратит 3 миллиона рублей на соцопрос об отношении россиян к армии

Минобороны РФ намеревается провести социологическое исследование об отношении россиян к армии. Заявка 16 октября размещена на сайте госзакупок. За услугу министерство готово заплатить 3 миллиона рублей.

В заявке указано, что услуга должна быть оказана не позднее 10 декабря 2018 года. Название исследования звучит как «Доверие населения страны к Вооруженным силам Российской Федерации как гаранту безопасности и стабильности Российского государства и общества: перспективы совершенствования гражданско-военных отношений».

Никаких примерных вопросов в заявке нет, однако, судя по предыдущим опросам, можно понять, что больше всего интересует Минобороны. Так, в 2016 году ВЦИОМ опрашивал россиян, чтобы выяснить, как они представляют себе офицера Вооруженных сил России. Респондентов спрашивали, доверяют ли они офицерам, какие ассоциации те вызывают.