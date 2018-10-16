Умер один из самых читаемых в мире финских писателей Арто Паасилинна

Самый известный в мире финский писатель современности Арто Паасилинна ушёл из жизни в возрасте 76 лет, сообщает Yle.

Он умер в доме престарелых в Эспоо, где провёл последние 10 лет.

При жизни Паасилинна было издано 35 его романов и множество других работ. Семь из них были экранизированы. По данным финского издательства WSOY, произведения писателя переведены на более чем 40 языков, и продано было более 8 млн копий.

На русском изданы книги «Год зайца» (2006), «Лес повешенных лисиц» (2008), «Очаровательное самоубийство в кругу друзей» (2006), «Нежная отравительница» (2008), «Воющий мельник» (2013), «Сын бога грома» (2013).