В Россию не перестанут доставлять Благодатный огонь после разрыва отношений с Константинополем
Разрыв отношений с Константинопольским патриархатом может помешать доставке в Россию некоторых христианских святынь. Однако Благодатный огонь и впредь будут привозить в Москву на Пасху, сообщили в Русской православной церкви.
«Принесение святынь совершается по совместной договоренности двух церквей или их отдельных епархий. Сомневаюсь, что в ближайшее время можно будет говорить о таких договоренностях в отношении Константинопольской церкви», – цитирует пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова 16 октября РБК.
При этом священник заверил, что святыни из других церквей будут привозить без каких-либо проблем. Например, Благодатный огонь доставляется в Москву от патриарха Иерусалимского (кстати, тоже грека).
В храмах Константинопольского патриархата, с которым произошел разрыв отношений, хранятся, среди прочего, Честной пояс Пресвятой Богородицы, части тернового венца Спасителя и мощи многих святых. За последние несколько лет в Россию неоднократно привозили святыни с Афона. Так, в 2003 году мощи Андрея Первозванного могли увидеть прихожане храмов РПЦ в нескольких российских городах, включая Петербург. В 2011 году по 14 городам провезли часть пояса Богородицы, а в 2014-м — Дары волхвов.
Напомним, решение о разрыве отношений с Константинополем было принято Священным Синодом 15 октября. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской церкви. Разрыв отношений приведет к тому, что прихожане РПЦ больше не смогут причащаться на Афоне. Насельники Пантелеимонова монастыря на Афоне, который традиционно считается «русским», хотя и подчиняется Фанару, пока не будут покидать обитель.
Справка:
11 октября по итогам трехдневного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле было заявлено, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии будет продолжено. Константинополь, кроме того, снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария, главы УАПЦ, а также отозвал правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату.
В РПЦ заявили о нарушении единства мирового православия и готовности прервать все отношения со Вселенским, или Константинопольским, патриархатом. Украинская полиция готовится к массовым беспорядкам из-за церковного раскола.