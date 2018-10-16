В Россию не перестанут доставлять Благодатный огонь после разрыва отношений с Константинополем

Разрыв отношений с Константинопольским патриархатом может помешать доставке в Россию некоторых христианских святынь. Однако Благодатный огонь и впредь будут привозить в Москву на Пасху, сообщили в Русской православной церкви.

«Принесение святынь совершается по совместной договоренности двух церквей или их отдельных епархий. Сомневаюсь, что в ближайшее время можно будет говорить о таких договоренностях в отношении Константинопольской церкви», – цитирует пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова 16 октября РБК.

При этом священник заверил, что святыни из других церквей будут привозить без каких-либо проблем. Например, Благодатный огонь доставляется в Москву от патриарха Иерусалимского (кстати, тоже грека).

В храмах Константинопольского патриархата, с которым произошел разрыв отношений, хранятся, среди прочего, Честной пояс Пресвятой Богородицы, части тернового венца Спасителя и мощи многих святых. За последние несколько лет в Россию неоднократно привозили святыни с Афона. Так, в 2003 году мощи Андрея Первозванного могли увидеть прихожане храмов РПЦ в нескольких российских городах, включая Петербург. В 2011 году по 14 городам провезли часть пояса Богородицы, а в 2014-м — Дары волхвов.

Напомним, решение о разрыве отношений с Константинополем было принято Священным Синодом 15 октября. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской церкви. Разрыв отношений приведет к тому, что прихожане РПЦ больше не смогут причащаться на Афоне. Насельники Пантелеимонова монастыря на Афоне, который традиционно считается «русским», хотя и подчиняется Фанару, пока не будут покидать обитель.