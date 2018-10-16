«Надеемся, что мудрость восторжествует». В Кремле обеспокоены разрывом отношений между РПЦ и Константинополем

В Кремле «с большой обеспокоенностью» следят за развитием отношений между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом. Как пишет РБК, об этом 16 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Надеемся, что все-таки мудрость восторжествует. А интересы Русской православной церкви будут соблюдены», – рассказал Песков. Он не уточнил, в чем именно состоят интересы РПЦ, посоветовав обратиться за комментарием к представителям церкви.

«Мы не можем вмешиваться в церковные дела, но поскольку это одна из основных религий в России, то, естественно, нам небезразлично то, как развиваются отношения РПЦ с другими церквями», – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Напомним, накануне, 15 октября, Священный Синод РПЦ официально разорвал отношения с Константинопольским патриархатом. Основной причиной для этого стали планы по предоставлению автокефалии украинской православной церкви. Прихожане РПЦ больше не могут молиться и причащаться в храмах, подчиняющихся Константинополю — в частности, речь идет о горе Афон. Ситуацию 12 октября обсуждали на Совете безопасности под председательством Владимира Путина, однако подробности совещания неизвестны.