Suzuki и Mitsubishi убирают «дизели» с европейского рынка. И не только они

Suzuki и Mitsubishi резко сокращают свой ассортимент дизельных автомобилей, продаваемых по всей Европе, пишет Carscoops.

Suzuki прекратит продажи всех своих дизельных моделей в Европе к концу года, в то время как Mitsubishi для начала уберет дизели с рынков Великобритании и Германии, а затем с огромной долей вероятности практически прекратит их продажу в остальных европейских странах.

Еще в начале этого года Suzuki закрыла производство дизельных автомобилей на своем заводе в Венгрии. При этом из из 281 тысячи автомобилей, которые Suzuki продала в Европе за прошедший год, лишь около 10 процентов было с дизельными двигателями. Аналогичная ситуация складывается и с маркой Mitsubishi, которая уже свернула продажи кроссоверов и легковых автомобилей с дизелями в Британии и Германии, но пока оставила их на рынке, например, во Франции.

На самом деле эти сокращения — всего лишь реакция на сильнейшее падение спроса на дизели в Европе, замечает Carscoops.

При этом, в отличии от Suzuki, Mitsubishi полностью убирать дизельные автомобили из модельного ряда не собирается, а наоборот продолжит производство своих очень популярных дизельных пикапов. Общая доля автомобилей Mitsubushi с дизельными двигателями, включая пикапы, достигало в Европе за последний год 30 процентов от общего объема продаж марки.

Таким образом из японских автопроизводителей только Mazda пока сохраняет всю линейку дизельных моделей. Все остальные, включая лидеров, таких как Toyota и Nissan, уже выводят дизели с европейского рынка.