В Петербурге собрали три эпизода в амбициозное дело. Только эмоции привели к обвинениям в заказных ликвидациях и резне в психбольнице

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение в заказе и исполнении покушения на убийство участника молодежного чемпионата мира по боксу. Спустя восемь месяцев после события оперативники пришли к подозреваемым в Кресты-2. Первый – Антон Иконников – находился там по аналогичной истории, ему давно вменяют организацию ликвидации петербуржца, покинувшего коллектив гангстеров. Его коллега также был изолирован с лета, но за разбой. «Фонтанка» узнала, что к этим событиям имеет отношение и удар ножом по горлу в психбольнице на Грибакиных. Во всех случаях людей убивали и резали исключительно из-за самомнения.

По информации «Фонтанки», на днях оперативники «заказного» отдела управления уголовного розыска регионального ГУ МВД побеседовали в Новых Крестах с двумя ранее арестованными по их же реализациям. После чего к утру 16 октября Следственный комитет предъявил им покушение на убийство, случившееся в феврале этого года. Как стало известно «Фонтанке», новый эпизод появился у 35-летнего арестованного Антона Иконникова и у его 23-летнего помощника Янулевичуса. Иконникову вменили заказ на убийство, а коллеге – исполнение. Однако эта жертва избежала смерти по не зависящим от них причинам.

«Фонтанка» ранее сообщала, как вечером 26 февраля этого года участника молодежного чемпионата по боксу Самадова доставили от дома по Варшавской улице в реанимацию НИИ Скорой помощи. Врачи извлекли из пациента несколько пуль от пистолета «Макарова», он выжил.

По версии следствия, заказал Самадова именно Иконников, а Янулевичус исполнял волю старшего. Все же удивительна мотивация Иконникова. По мнению правоохранителей, причиной стала банальная распря при въезде на рынок на Салова. Незадолго до покушения Самадов, работая охранником, не пустил иномарку Иконникова. Началась перепалка, а так как гость имел приличные навыки в боксе, то дошло до спарринга. Разошлись они только после того, как каждый минимум по разу попал в голову соперника. Судя по всему, более молодому Самадову это удалось крепче. Так что внезапно возникшие неприязненные эмоции Иконникова не улеглись, и Самадова стали выслеживать.

Что касается Янулевичуса, то он оказался в следственном изоляторе в начале лета, когда его задержали за разбойное нападение, не имеющее отношения к описываемым новеллам.

Заметим, что «Фонтанка» также информировала о причинах ареста Иконникова. В конце мая этого года его задержали те же оперативники «заказного» отдела. Но тогда за организацию убийства петербуржца на Пражской улице. Только в тот день стрелял уже также арестованный 24-летний Фадеев. Но и в этом случае мотивы лежали в иррациональной плоскости. Мужчина получил пулю из пистолета «Макарова» в спину и навылет за то, что вышел из коллектива Иконникова. Более того, между своими начал агитацию против продажи наркотиков в Купчино.

Также «Фонтанка» узнала, что уже под арестом тот же Иконников получил очередное обвинение в покушении на убийство. В июле этого года его привезли на обследование в специальный стационар психиатрической больницы на Грибакиных. В соседе по палате ему привиделся агент, которого якобы подсадили оперативники Крестов для выведывания секретов. Иконников расстроился и ударил.

Описывая психологические особенности Иконникова, можно указать и на то, как он отнесся к ошибке своего соратника, когда мастер спорта Самадов получил лишь тяжелые ранения. По данным «Фонтанки», в материалах уголовного дела указано, что после стрельбы в Самадова пистолет был выброшен в лесу под Лугой в Ленинградской области. Иконников не поленился, доехал до места и подобрал оружие. Предположительно, чтобы добить Самадова из того же ствола.