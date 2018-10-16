Водителя автобуса, ехавшего по тротуару в Ломоносове, обещают уволить. Его начальника - тоже

Грубое нарушение ПДД водителем автобуса маршрута №7Л в Ломоносове, зафиксированное очевидцами на видео утром 16 октября, прокомментировали в транспортной компании «Вест-Сервис», обслуживающей маршрут.

«Водитель своевольно отклонился от маршрута, что было сразу же зафиксировано диспетчерской службой компании с помощью системы ГЛОНАСС. После этого он [водитель] был снят с рейса и будет уволен за нарушение ПДД и регламента компании, – сообщили «Фонтанке» в «Вест-Сервисе». – Водитель был доставлен сотрудниками компании в ГИБДД для составления административного протокола. Кроме того, под увольнение пойдёт и начальник автобусной колонны, обслуживающей Ломоносов, за ненадлежащий контроль. Компания, со своей стороны, начала внутреннее расследование инцидента и приносит искренние извинения пассажирам».

ГИБДД также заявила о начале проверки.

Напомним, ломоносовцы сняли на камеру, как автобус едет по тротуару и высаживает там пассажиров.

В группе «Мы ломоносовцы» «ВКонтакте» пишут, что водитель автобуса объезжал место ДТП. На тротуаре у него «что-то пошло не по плану, ибо потом он всех высадил» и долго не мог выехать обратно на дорогу, рассказывают очевидцы.