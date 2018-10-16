В Думе предложили новые штрафы за участие детей в митингах. Юрлицам грозит до миллиона

Вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста может обернуться штрафом на сумму от 30 до 500 тысяч рублей. Законопроект планируется рекомендовать к принятию в первом чтении.

Об этом 16 октября «Известиям» сообщили в комитете по госстроительству и законодательству Госдумы. Один из авторов проекта, Евгений Ревенко, объяснил, что «вовлечением» будут считаться призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков. Он также добавил, что закон «не ставит под сомнение право людей на протест».

Законопроект предусматривает наказание для физических лиц в виде штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (за повторное нарушение закона — до 300 тысяч), либо обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Юридическим лицам придется заплатить до 500 тысяч рублей, а за рецидив — до миллиона рублей.

Единороссы Евгений Ревенко, Алена Аршинова, Ольга Окунева и Анатолий Выборной заявили о грядущем внесении законопроекта за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги после майской акции Алексея Навального «Он нам не царь». Выборный говорил, что в 2017 году на несогласованных митингах задержали 475 подростков, а на акции Навального «Он нам не царь» 5 мая 2018 года — 223.

Школьников действительно все чаще стали задерживать на протестных мероприятиях. Например, в Петербурге 9 сентября на улицу против пенсионной реформы вышли тысячи людей, полиция задержала более 600 человек, 80 из них были несовершеннолетними.