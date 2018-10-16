«Барселона» может взять в аренду у «Зенита» Ивановича

Капитан футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович заинтересовал одного из грандов мирового футбола. Как сообщает 16 октября Mundo Deportivo, «Барселона» ищет усиление в линию обороны и рассматривает вариант с приобретением защитника петербургской команды.

Каталонский клуб может взять в аренду 34-летнего сербского футболиста в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Бранислав Иванович перешел в «Зенит» в 2017 году на правах свободного агента после 10 лет выступления за «Челси» в английской премьер-лиге. В текущем сезоне провёл в составе «Зенита» 10 матчей уже в российской премьер-лиге.