Бывший хоккеист петербургского «Динамо» дисквалифицирован за употребление стимулятора

Российский хоккеист Ион-Георгий Костев наказан за употребление запрещенных препаратов. Как сообщает 16 октября Международная федерация хоккея (IIHF), 28-летний спортсмен дисквалифицирован на два года за допинг.

Хоккеист, выступающий с 2018 года за сербскую «Црвену Звезду», провалил допинг-тест после одного из матчей чемпионата Сербии по хоккею. В анализе Костева обнаружили диметиламиламин («гераниевое масло») – стимулятор центральной нервной системы, способствующий сжиганию жира. Игрок не стал требовать вскрытия пробы «Б» и согласился с двухлетней дисквалификацией, которая начала действовать с 18 мая 2018 года. По словам Костева, за день до матча он проводил занятие в фитнес-центре и не получил инструкций по применению препарата, который содержал запрещенное вещество.

В прошлом Костев выступал за «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Дизель» (Пенза), «Ижсталь» (Ижевск), «Рубин» (Тюмен), «Нефтяник» (Альметьевск) и петербургское «Динамо».