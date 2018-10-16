В Москве погиб экс-владелец «Спорт-Экспресса». СМИ сообщают о долгах бизнесмена

Тело бывшего владельца газеты «Спорт-Экспресс» Ивана Рубина нашли на западе Москвы.

Как сообщили в столичном ГСУ СК РФ, тело 67-летнего медиаменеджера с признаками падения с высоты у дома по Осеннему бульвару 15 октября увидели соседи.

«На месте происшествия обнаружена предсмертная записка», – говорится в заявлении комитета.

Идет доследственная проверка, следователи опрашивают соседей и возможных очевидцев.

По информации радиостанции «Говорит Москва», у погибшего были долги.

Иван Рубин владел акциями «Спорт-Экспресса» с 2003-го по 2012 год. Продать свой пакет его, по некоторым данным, вынудила забастовка журналистов, которые жаловались на задержку заработной платы и плохое отношение руководства.