Убийцу фигуранта дела Михальченко отправили в колонию на 9 лет. Мужчины поссорились из-за кухонного гарнитура

Петербуржец Виктор Демин приговорен к девяти годам колонии за убийство предпринимателя Ильи Пичко, который являлся фигурантом дела Дмитрия Михальченко. Потерпевший стал жертвой не крупного бизнес-конфликта, а спора из-за стоимости кухонной мебели.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 октября, Демин признан виновным в убийстве Пичко в декабре 2017 года. Они встретились на Яхтенной улице, в автомобиле подсудимый нанес потерпевшему не менее пятнадцати ударов руками в шею, голову и грудь и сдавил шею рукой.

«Демин спрятал труп в лесополосе рядом с поселком Огоньки Выборгского района Ленинградской области, – добавили в пресс-службе. – На обратном пути при проезде по ЗСД расплатился с банковской карты Пичко, а также похитил его iPhone8 и 1500 рублей».

Демин признал убийство и отрицал кражу. Родственники Пичко заявили гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей, он удовлетворен на 2 млн. Подсудимый приговорен к девяти годам строгого режима.

Виктор Демин работал сборщиком мебели, выполнял заказ Пичко на кухонный гарнитур. Мужчины не сошлись в сроках и размере оплаты.

На момент гибели Илья Пичко являлся подсудимым по делу о контрабанде алкоголя в интересах ресторанной группы экс-владельца петербургского холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко. Его Юго-Восточная торговая компания числилась получателем ценного груза, замаскированного под строительный герметик. Басманный суд прекратил преследование Пичко в связи со смертью. Дело Михальченко по-прежнему слушается.