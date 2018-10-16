«Скандинавию» завалило макулатурой. Упавшую фуру готовятся поднимать

ДТП с участием грузового автомобиля произошло 16 октября около 10:30 на 120-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой), сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Груженную макулатурой фуру развернуло на проезжей части. Движение в районе места ДТП затруднено.

«Для принятия первоочередных мер по освобождению проезжей части на место уже прибыли представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, а также сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение. Затора на участке дороги нет. Пострадавших нет. Претензий к дорожным органам нет, – отмечается в сообщении. – На данный момент собственник фуры принимает решение о том, чтобы направить на место дополнительную фуру для перегрузки макулатуры».

Действительно, машины объезжают большегруз – это видно на записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Только что проезжали там, водила вроде цел и невредим», – отмечает очевидец Серафим.