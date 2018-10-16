«Великий Новгород» - новый лайнер авиакомпании «Россия»

фото предоставлено авиакомпанией «Россия»

Авиакомпания «Россия» присвоила новому воздушному судну Boeing 777-300ER (Extended Range) с бортовым номером EI-GFB имя «Великий Новгород» в честь одного из древнейших и известнейших городов России.

Фюзеляж нового лайнера «России» украшен названием и гербом города. Лайнер рассчитан на перевозку 21 пассажира класса Бизнес и 436 класса Эконом. С инициативой о названии воздушного судна в честь Великого Новгорода к руководству авиакомпании «Россия» обратились региональные власти.



Воздушные суда Boeing 777-300ER, предназначенные для полетов на большие расстояния, являются одними из самых вместительных в парках российских авиаперевозчиков и будут активно эксплуатироваться «Россией» на внутренних и международных воздушных линиях, в том числе "по плоским" тарифам на рейсах обновленной программы полетов на Дальний Восток. Таким образом, воздушные суда, такие как «Великий Новгород», поспособствуют увеличению количества посадочных мест на рейсах дальневосточного направления вплоть до 12%, что сделает авиасообщение с Дальним Востоком для пассажиров более доступным.



Новгород по праву считается местом зарождения российской государственности и по сей день является одним из главных томов ее живой энциклопедии. Только в Новгороде сохранилось такое множество примеров монументальной живописи периода раннего христианства на Руси, уникальные православные храмы. От стен новгородского Кремля уходил в походы Александр Невский, на берегу Ильмень-озера пел купец Садко, а по Волхову «из варяг в греки» плыли бесконечные ладьи, груженные товарами из заморских стран.



«Россия» постоянно развивается, открывая новые направления авиаперелетов, пополняя парк воздушных судов и придавая некоторым лайнерам уникальный вид, внедряя новые технологии, но двумя самыми приоритетными аспектами деятельности авиакомпании неизменно являлись безопасность и комфорт пассажиров на борту.