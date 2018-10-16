Революционные выборы в Армении — без «союзника Путина»

В декабре, через пару месяцев после Бархатной революции в Армении апреля 2018 года, состоятся парламентские выборы, которые должны облечь легитимной властью революционного вождя Никола Пашиняна (вечером 16 октября заявившего об отставке с поста премьер-министра). Главная интрига будущих выборов снята, — в них не примет участия экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Никол Пашинян//Александр Миридонов/Коммерсантъ

Никол Пашинян подает в отставку, но не перестанет быть премьером

«По сути, я могу предварительно сказать, что выборы состоятся 9 – 10 декабря, плюс-минус несколько дней. И по этой причине я должен уйти в отставку до 16 октября», – в интервью France24 сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сценарий проведения внеочередных парламентских выборов следующий: премьер подает в отставку, парламент дважды не избирает нового премьер-министра, после чего силой закона парламент распускается и проводятся выборы. Это единственный конституционный вариант распустить парламент, и Пашиняну пришлось изрядно постараться, чтобы добиться от парламентских сил заверений в том, что в случае его отставки они не выдвинут своего кандидата в премьер-министры.

Проблема в том, что Никол Пашинян, избранный 8 мая премьер-министром, не имеет в парламенте большинства. Такой расклад фактически торпедирует реформы в стране. И хотя нынешний парламент за эти несколько месяцев не особо сопротивлялся правительству, все же сохраняется опасность блокирования ключевых законов и поправок. В частности, это касается как вероятных поправок в Конституцию, так и ратификации международных договоров экономического характера. Члены правительства Пашиняна не раз заявляли, что международные инвесторы с нетерпением ждут парламентских выборов и окончательного формирования легитимной власти в Армении.

Составляющие нынешнее парламентское большинство – Республиканская партия, партия «Процветающая Армения» и Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн – долго сопротивлялись намерению Никола Пашиняна объявить выборы в декабре этого года. Они настаивали на мае 2019 года, заявляя, что сейчас страна не готова к выборам.

2 октября эти партии созвали экстренное заседание парламента и проголосовали за поправки в регламент, с помощью которых можно торпедировать роспуск парламента. В ответ Пашинян вновь надел свою бейсболку и созвал всенародный сбор. Через час после его клича около 50 тыс. человек осадили парламент. Прямо на улице премьер подписал указы об отставке министров и губернаторов от партии «Процветающая Армения» и АРФ Дашнакцутюн.

В течение последующих дней три парламентские партии заявили, что согласны провести выборы в декабре и не будут выдвигать своих кандидатов в премьер-министры. Республиканская партия, которая правила в Армении последние 15 лет, стала распадаться на глазах. Ее покидают влиятельные депутаты, кроме того, РПА развернула активную внешнеполитическую деятельность, тем самым намекая, что будет довольствоваться этой нишей, – РПА всегда заявляла, что ее приоритетом является безопасность.

Лидер "Процветающей Армении", олигарх Гагик Царукян, называющий Александра Лукашенко другом, также пошел на поклон к Николу Пашиняну и заявил о его поддержке. Пашинян, таким образом, установил полный контроль над парламентскими силами. Он заявил, что подаст в отставку 16 октября де-юре, но де-факто продолжит исполнять свои полномочия.

Некоторые аналитики говорят, что если и законодательная, и исполнительная власть окажутся в руках премьер-министра, это породит соблазн диктатуры и авторитаризма. Однако доверие к Пашиняну настолько велико, что в обществе превалирует мнение о допустимости авторитарных методов в борьбе с прежней властью. Большинство населения (и это проявилось во время выборов в Совет старейшин Еревана 23 сентября) поддерживают Никола Пашиняна и считают его методы справедливыми. Напомним, что на этих выборах его партия набрала рекордные 82% голосов.

«Друг Путина» Роберт Кочарян тоже отступил: правоохранительные органы подобрались слишком близко

Однако главным оппонентом и противником Никола Пашиняна считается второй президент Армении Роберт Кочарян. Именно ему приписывают координацию так называемой «контрреволюции».

В августе этого года Роберта Кочаряна арестовали, предъявив обвинение ни много ни мало в свержении конституционных порядков. Речь шла о событиях 1 марта 2008 года, когда после президентских выборов в Армении полиция силой разогнала митинги оппозиции и тогда погибли 10 человек. Сам Пашинян был арестован по этому делу как один из лидеров оппозиции. Кочаряна обвиняли в незаконном издании указа о введении чрезвычайного положения и вводе в Ереван армейских подразделений.

Арест Кочаряна продлился почти неделю, потом суд освободил его, сославшись на его президентский иммунитет, согласно конституции.

После этого экс-президент заявил, что вынужден вернуться в политику, примет участие в предстоящих парламентских выборах и попытается мобилизовать вокруг себя сторонников стабильности, которая была в Армении в годы его правления (1998 – 2008).

Однако суббота наступила раньше пятницы. Следственные органы арестовали бизнесмена Самвела Майрапетяна, который считается одним из «кассиров» Кочаряна. Затем было возобновлено дело против другого «кассира» – экс-главы Таможенной службы Армении Армена Аветисяна. В прессе появилась информация о возможном аресте «правой руки» Кочаряна — экс-главы его администрации Армена Геворкяна. Правоохранители подобрались слишком близко.

В итоге Роберт Кочарян заявил в интервью "Блумбергу", что не намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах в декабре и не стремится занять пост премьер-министра республики. «Я не вижу сейчас возможности (стать премьер-министром) и не считаю это правильным. А в будущем – как ситуация будет развиваться. Это не должно быть самоцелью», – сказал он.

Примечательно, что статья в "Блумберге" озаглавлена «Союзник Путина не будет участвовать в выборах в Армении». Сам Кочарян действительно при каждом удобном случае пытается указать на дружеские отношения с российским президентом. Впрочем, тот также не скрывает своих предпочтений — 31 августа Владимир Путин публично поздравил Роберта Кочаряна с 64-летием и заявил о старой дружбе. Однако в Армении это сейчас, скорее, токсичная дискредитация, чем политическая поддержка.

За день до опубликования этого интервью премьер-министр Никол Пашинян заявил, что руководство России поддерживает коррупционные расследования в Армении и не чинит препятствий. Видимо, именно это побудило Роберта Кочаряна заявить о неучастии в парламентских выборах в декабре.

Лазаревский клуб Затулина на фоне саммита франкофонии в Ереване

7 – 12 октября в Ереване состоялся саммит международной организации франкофонии, в рамках которого в Армению прибыли главы 38 государств, в том числе президент Франции, премьер-министры Канады, Бельгии, Ливана, принц Монако и многие другие. Хотя атмосфера саммита была в основном развлекательно-праздничной, в политическом смысле он может стать вехой в региональной истории. Являвшаяся яблоком раздора между Российской, Османской и Британской империями Армения неожиданно примкнула к Франкофонному сообществу. И не случайно забеспокоились и в России, и в США.

Как стало известно, 20 октября в регион (Россия, Армения, Азербайджан, Грузия) прибудет главный советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Кроме того, в Армению зачастили российские эмиссары. В Ереван прибыл председатель комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин, который предложил открыть в Армении Лазаревский клуб. Члены клуба должны обсуждать форматы армяно-российских отношений и перспективы их развития.

Лазаревы — известная армянская династия, которая еще в конце 17-го века появилась в России, получив высочайшее позволение на строительство армянских школ, церквей, внесла вклад в развитие Российской империи. Видимо, Лазаревский клуб должен стать признанием со стороны российской власти вклада и заслуг армян в становление государства.

До недавних пор в Армении существовал Грибоедовский клуб, который основал Дмитрий Киселев. Однако слишком настойчивая и навязчивая пророссийская политика клуба вызвала такое отторжение, что многие его члены сейчас «невъездные» в Армению.

Как отмечают эксперты, создание Лазаревского клуба, а также учения Объединенной армяно-российской воинской группировки должны ознаменовать собой начало новой политики России в Армении.

Не случайно именно в эти дни члены фракции «Единой России» во главе с ее руководителем Сергеем Неверовым прибыли в Ереван по приглашению лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Сергей Неверов выразил надежду, что партия Гагика Царукяна пройдет в парламент. В Армении это расценили как ставку России на Гагика Царукяна — при отсутствии других сил, с которыми Москва может реально работать.

Наира Айрумян, Ереван, специально для "Фонтанки.ру"