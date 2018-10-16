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Бизнес
16.10.2018 12:49
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Универмаги «Стокманн» останутся работать в России по франшизе

Российский представитель финского бренда Stockmann – АО «Стокманн», принадлежащее холдингу Reviva Holdings Limited, – намерен продолжить развитие своих универмагов в России.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Стокманн», окончательный уход с российского рынка финского концерна Stockmann, который продал сеть универмагов в России ещё в 2016 году вместе с правом на использование бренда до 2023 года, не влияет на деятельность сети в России.

«Мы только что запустили интернет-магазин, в 2019 — 2020 годах планируем открытие нескольких новых универмагов в России, пока не можем сказать, в каких именно городах», – заявили в компании, уточнив, что речь идёт о Центральном округе.

Сейчас АО «Стокманн» владеет девятью универмагами в России, в том числе одним в Петербурге – он расположен в том самом ТЦ «Невский центр», который финский Stockmann продаёт чешскому холдингу PPF Real Estate. 

В конце 2018 года «Стокманн» в рамках оптимизации планирует закрыть универмаг в ТЦ «Метрополис» в Москве.

Первый «Стокманн» открылся в российской столице ещё в 1989 году, финский концерн Stockmann стал одним из первых иностранных ретейлеров в СССР. Сеть универмагов АО «Стокманн» работала с 2003 года как часть финской группы, а с 2016 года – в рамках франшизы. Бизнес был продан за 5 млн евро компании Reviva Holdings Ltd (владеет компанией «Дебрусс», развивающей в России по франшизе универмаги британской марки Debenhams).

Ассортимент магазинов с новым владельцем расширился. «На данный момент ассортимент отличается от финского Stockmann. Во-первых, у нас представлены российские бренды, и этот пул немаленький. В целом он схож, но у нас нет гастрономов в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Казани, они есть только в Санкт-Петербурге. Финские бренды были, есть и будут. Это ДНК универмага», – уверены в АО «Стокманн».

По данным СПАРК, выручка АО «Стокманн» в 2017 году составила 7,3 млрд рублей, что на 100 млн больше, чем в предыдущем. Год компания закончила с убытком в 441 млн рублей.

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