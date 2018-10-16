ООН призвал снять неприкосновенность с посольства Саудовский Аравии в Турции для проведения расследования гибели журналиста

Организация Объединенных Наций требует тщательного расследования исчезновения обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи.

Неприкосновенность помещений и официальных лиц Саудовский Аравии в Анкаре, которую закрепляет Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, должна быть отменена. Об этом 16 октября заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в комментарии агентству Reuters.

Дело журналиста вышло также на уровень правительств США и Саудовской Аравии. Американский госсекретарь Майк Помпео прибыл в Эр-Рияд для обсуждения произошедшего с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Власти крупнейшего государства на Аравийском полуострове, как сообщило ранее CNN, готовятся официально признать гибель Джамаля Хашкаджи после допроса, который «пошел не по плану». В его смерти могут обвинить сотрудника разведки, который якобы действовал самостоятельно.

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post.

2 октября Хашкаджи отправился в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании посольства.