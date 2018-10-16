18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +13
$ 65.53р
75.92р
13:39 16.10.2018
Расширенный поиск

Авто
16.10.2018 13:15
Печать

В России отзывают сотни Mazda СX-5: они могут то плохо тормозить, то глохнуть

ООО «Мазда Мотор РУС» объявило об отзыве почти 900 кроссоверов Mazda СX-5 возрастом до 6 лет. У машин обнаружились проблемы с тормозной системой, из-за которых усилитель тормозов может работать хуже.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, под сервисную кампанию попали 889 автомобилей Mazda СX-5 с двигателем SKYACTIVE-D 2.2, проданных c января 2012 года по январь 2016 года. Под воздействием металлических частиц, появляющихся при эксплуатации двигателя, ротор вакуумного насоса тормозной системы может износиться. В результате способность обеспечивать разряжение снижается, и, если на низкой частоте вращения коленчатого вала двигателя многократно нажать на педаль тормоза за короткое время, эффективность работы усилителя тормозного привода может на время снизиться.

Еще одна проблема, найденная у этих Mazda СX-5, – ненадлежащая характеристика резистора подавления помех. Из-за этого сила тока в цепи управления топливными форсунками может превысить допустимую, что приводит к повреждению цепи и короткому замыканию. В худшем случае это грозит перегоранием предохранителя, прекращением впрыска топлива и, как следствие, самопроизвольной остановкой двигателя.

Автомобили, VIN-код которых попал в список, опубликованный на сайте Росстандарта, необходимо предоставить в ближайший дилерский центр, где специалисты заменят вакуумный насос и перепрограммируют блок РСМ, чтобы избежать повреждений его внутренних компонентов.

Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
16.10.2018 12:55

«Великий Новгород» - новый лайнер авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» присвоила новому воздушному судну Boeing 777-300ER (Extended Range) с бортовым номером EI-GFB имя «Великий Новгород» в честь одного из древнейших и известнейших городов России
ПСК
16.10.2018 11:55

Строительный холдинг «ПСК» ввёл в эксплуатацию ЖК «Дипломат»

ЖК бизнес-класса «Дипломат» на проспекте Бакунина (Центральный район Санкт-Петербурга) получил акт о вводе в эксплуатацию.
Ленстройтрест
16.10.2018 11:43

Потребители рынка недвижимости выбрали ГК «Ленстройтрест»

В рамках выставки «Жилищный проект», прошедшей в Санкт-Петербурге 13-14 октября, состоялось интерактивное голосование за полуфиналистов XI конкурса «Доверие потребителя». ГК «Ленстройтрест» вошла в топ-10 компаний, пользующихся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Магазин "Кей"
16.10.2018 11:25

Рецензия КЕЙ на продолжение легендарной серии Assassin’s Creed: Одиссея

Бестселлер Assassin’s Creed получил новую часть, в которой вам предстоит отправиться в Древнюю Грецию и Спарту, поучаствовать в кровопролитной войне и узнать тайны расы, предшествующей Человечеству (18+).
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.10.2018 10:27

Аэрофлот удостоен награды Business Traveller Awards

Аэрофлот впервые в своей истории стал победителем международной премии Business Traveller UK ReaderAwards 2018 в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».
Компания Л1
15.10.2018 17:27

Ипотека от 5,5% годовых* – это реально

С 15 октября Компания Л1 совместно с банком ПАО «Возрождение» запустила программу кредитования от 5,5% годовых*. Она распространяется на ограниченный объем однокомнатных квартир в сданных корпусах жилого комплекса «Лондон Парк»
ПАО «Группа ЛСР»
15.10.2018 16:40

В «Новой Охте» открылся меблированный шоу-рум

Во второй очереди строящегося жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, появился шоу-рум
ГК "КВС"
15.10.2018 16:27

Пусть победит сильнейший

В период с 28 октября по 1 ноября пройдет детско-юношеский футбольный Фестиваль «SEVASTOPOL CUP» (0+), одним из организаторов которого выступила компания «КВС».
ГК "КВС"
15.10.2018 16:23

В ЖК «Ясно.Янино» появилась снегоуборочная техника

В преддверии зимнего ненастья управляющая компания «КВС-Уют» закупила для уборки территории микрорайона «Ясно.Янино» фронтальный минипогрузчик Lokust 753.
ГК "КВС"
15.10.2018 16:16

Полетели вместе навстречу мечте

Компания «КВС» вывела на рынок новые квартиры в ЖК «Крылья» с большим выбором интересных планировочных решений
предоставлено компанией АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
15.10.2018 15:18

Проект ЮИТ представлен на премию в конкурсе Helsinki High-rise в Финляндии

Концерн ЮИТ принял участие в конкурсе архитектурных и строительных проектов Helsinki High-rise в Финляндии.
Setl City
15.10.2018 15:00

ЖК «Солнечный город» – победитель конкурса RREF Awards

ЖК «Солнечный город» от Setl City стал обладателем главного приза федеральной премии RREF Awards в номинации «Комфортная среда (регионы России)». Торжественная церемония награждения прошла 12 октября в Москве в концертном зале «Известия Hall» на Пушкинской площади.