В России отзывают сотни Mazda СX-5: они могут то плохо тормозить, то глохнуть

ООО «Мазда Мотор РУС» объявило об отзыве почти 900 кроссоверов Mazda СX-5 возрастом до 6 лет. У машин обнаружились проблемы с тормозной системой, из-за которых усилитель тормозов может работать хуже.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, под сервисную кампанию попали 889 автомобилей Mazda СX-5 с двигателем SKYACTIVE-D 2.2, проданных c января 2012 года по январь 2016 года. Под воздействием металлических частиц, появляющихся при эксплуатации двигателя, ротор вакуумного насоса тормозной системы может износиться. В результате способность обеспечивать разряжение снижается, и, если на низкой частоте вращения коленчатого вала двигателя многократно нажать на педаль тормоза за короткое время, эффективность работы усилителя тормозного привода может на время снизиться.

Еще одна проблема, найденная у этих Mazda СX-5, – ненадлежащая характеристика резистора подавления помех. Из-за этого сила тока в цепи управления топливными форсунками может превысить допустимую, что приводит к повреждению цепи и короткому замыканию. В худшем случае это грозит перегоранием предохранителя, прекращением впрыска топлива и, как следствие, самопроизвольной остановкой двигателя.

Автомобили, VIN-код которых попал в список, опубликованный на сайте Росстандарта, необходимо предоставить в ближайший дилерский центр, где специалисты заменят вакуумный насос и перепрограммируют блок РСМ, чтобы избежать повреждений его внутренних компонентов.

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