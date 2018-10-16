ФСИН выплатит полмиллиона рублей матери погибшего после избиения в орском СИЗО молодого человека

Оренбургский суд обязал ФСИН выплатить полмиллиона компенсации местной жительнице Надежде Чертовских, чей сын умер от травм после избиения сотрудниками орского СИЗО №2.

Об этом 16 октября сообщает Комитет против пыток, юристы которого представляли интересы потерпевшей в суде.

Владимир Ткачук скончался в орском следственном изоляторе в сентябре 2013 года. По версии сотрудников СИЗО, смертельные травмы Ткачук получил при падении на него тяжелой доски. Мать погибшего утверждает, что ей позвонил неизвестный человек, который рассказал, что ее сына до смерти забили сотрудники изолятора.

Уголовное дело по факту смерти Ткачука возбудили только через полгода. После этого следователь шесть раз прекращала дело, но постановления отменялись благодаря жалобам Комитета против пыток. В 2016 году правозащитники обратились в ЕСПЧ, после чего расследование началось сначала. В 2017 году были задержаны начальник СИЗО-2 Евгений Шнайдер и глава оперативного отдела Виталий Симоненко.

Суд установил, что Симоненко и Шнайдер избили Ткачука, после чего тот упал и ударился головой сперва о койку, а затем о бетонный пол. В результате он получил переломы костей черепа и на следующий день умер. Симоненко и Шнайдер были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Шнайдер получил два года колонии, Симоненко — четыре.

После вступления приговора в силу Комитет против пыток через суд потребовал от ФСИН компенсации для Надежды Чертовских — в размере 3,5 миллиона рублей. В итоге суд обязал ведомство выплатить седьмую часть от указанной суммы. Правозащитники пообещали обжаловать решение суда.