Чемпионат мира по футболу принес российской экономике почти триллион рублей

О влиянии чемпионата мира по футболу на экономику России отчитался оргкомитет «Россия-2018». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные отчета, положительный эффект от проведения турнира превысил 950 млрд рублей, что составляет около 1% годового ВВП страны.

Влияние обусловлено инвестициями в инфраструктуру, расходами туристов во время чемпионата, а также другими затратами на подготовку к чемпионату. С 2013-го по 2018 год значительно выросла выручка малого и среднего предпринимательства — на 797 млрд рублей, «в первую очередь за счет высокого вклада строительной и туристической отраслей», – пишут авторы доклада.

Созданная к ЧМ-2018 инфраструктура может обеспечить в ближайшие пять лет ежегодный дополнительный прирост ВВП в 150 – 210 млрд рублей, говорится в докладе.

Авторы отчета отмечают, что в целом влияние мундиаля на экономику России сопоставимо с другими чемпионатами мира по футболу.

Напомним, в июне аналитики подсчитали, во сколько чемпионат мира обошелся нашей стране. Сумма получилась немалая — около 683 млрд рублей. Но, если верить подсчетам экспертов, затраты полностью окупились. Из этой суммы примерно 265 млрд рублей ушли на строительство и ремонт спортивных объектов; 228 млрд — на транспортную инфраструктуру. Операционные затраты составили 116 млрд, еще в 74 млрд обошлась «прочая инфраструктура». При этом Россия стала первой страной, принимающей ЧМ, которая либо построила, либо полностью обновила все 12 стадионов для турнира. На один стадион в среднем было потрачено около 380 млн долларов.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала, где проиграла будущему серебряному призеру – национальной команде Хорватии. Чемпионом стала Франция.