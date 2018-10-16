«Дизельгейт» пришел за «Опелем»: прокуратура обыскала немецкие офисы

Похоже, что этот скандал не закончится никогда, сетует издание Autoevolution, имея в виду тянущийся уже четвертый год «дизельгейт». На этот раз «пришли за Opel» — обыски состоялись во всех офисах компании в Германии, даже несмотря на то, что она уже год как стала французской.

Под особое подозрение чиновников из Федерального транспортного управления Германии (Kraftfahrtbundesamt) попали три модели Opel, продающиеся в Европе: минивэн Zafira, кабриолет Cascada и седан Insignia. Понятно, что речь идет о моделях с дизельными двигателями, у которых и было обнаружено сомнительное программное обеспечение, позволявшее фальсифицировать тесты на вредные выбросы. Первоначальное расследование коснулось около 30 тысяч машин, выпущенных в период с 2013-го по 2016 год, и Opel уверяет, что на них всех ПО было оперативно заменено. Однако, по некоторым источникам, «подозрительных» машин значительно больше, и многие из них так и ездят по дорогам страны.

Несмотря на «признание вины» и оперативные попытки исправиться, федеральные чиновники Германии могут выдвинуть против Opel обвинения в преднамеренном использовании обманного программного обеспечения. Именно поэтому прокуратура города Франкфурт провела 15 октября обыски в штаб-квартире Opel и во всех других офисах компании.

Сама французско-немецкая компания отреагировала на эти действия властей заявлением, в котором заверяет, что сейчас «автомобили Opel соответствуют действующим правилам» и что компания будет предпринимать все предусмотренные законом меры в свою защиту.