С четырех миллиардов до нуля. Компания Л1 выплатила все кредиты

Петербургская компания Л1 полностью погасила все кредиты и больше не имеет обязательств перед банками. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика 16 октября.

Как рассказали в Л1, шесть дней назад компания закрыла договор с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», который снял все обременения с участков застройщика.

Весной 2011 года Л1 была должна различным финансовым учреждениям около 4 миллиардов рублей. В течение семи лет застройщик свел эту цифру к нулю и сдал более 554 тысяч квадратных метров жилья.

Компания построила в городе ЖК «Империал», ЖК «Классика», ЖК «Звездный» и десять корпусов ЖК «Граф Орлов», а также первую очередь ЖК «Лондон Парк» и две очереди ЖК «Премьер Палас».

На данный момент компания ведет работы на четырех объектах. Последние третьи очереди ЖК «Премьер Палас» и ЖК «Маршал» сдадут до конца года.