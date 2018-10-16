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Общество
16.10.2018 12:55
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«Левада-центр»: Россияне всё хуже относятся к США, ЕС и Украине, но всё лучше к Китаю

Каждый пятый россиянин сегодня «очень плохо» относится к США (21%). При этом всего два месяца назад, в июле, крайний негатив к заокеанским союзникам во Второй мировой войне испытывали вдвое меньше россиян – 12%. Количество тех, кто относится к Штатам «очень хорошо», не изменилось за минувший год – 3%. «В основном хорошо» и «в основном плохо» к США относится каждый третий житель России. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», опубликованные 16 октября.

Негативное отношение к Европейскому Союзу за два последних месяца также подросло. В июле «очень плохо» относился к Европе каждый десятый респондент (11%), сегодня этот показатель составляет 13%. Количество тех, кто настроен к Брюсселю и его союзникам «в основном плохо», увеличилось на 6%, с 27% в июле до 33% сегодня. Количество тех, кто относится к ЕС «в основном хорошо», за те же два месяца упало с 38% до 35%. При этом ряды тех, кто относится к Европе «очень хорошо», за полтора года выросли в два раза. В январе 2017 года на полном позитиве от ЕС был лишь каждый пятидесятый россиянин (2%), сегодня – каждый двадцать пятый (4%).

Хуже всего россияне настроены по отношению к Украине. «Очень плохо» смотрят на «братский народ» сегодня 23% граждан России. И это наивысший результат с января 2017 года, когда «очень плохо» к Украине относились лишь 15% участников опроса. Стало больше и тех, кто «в основном плохо» относится к этой стране – 32% ( в июле было 29%). Количество тех, кто настроен к Украине «в основном хорошо» или даже «очень хорошо», за прошедшие полтора года практически не изменилось: 30% и 3% соответственно.

скриншот//levada.ru

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Вместе с тем социологи фиксируют рост симпатий россиян к Китаю. На 50% с начала года выросло количество тех, кто «очень хорошо» настроен к Поднебесной. 15% сегодня – против 9% в январе 2018 года. Количество тех, кто относится к КНР «в основном хорошо», «в основном плохо» и «очень плохо», за полтора года не изменилось: 60%, 9% и 3% соответственно.

Количество тех, кто затруднился с оценками своего отношения ко всем рассматриваемым странам, оказалось примерно одинаковым – 12 – 15%.

Опрос проведен 20 – 26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением, в том числе в интервью «Фонтанке».

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