Новый экипаж собираются отправить на МКС в декабре
В Роскосмосе заявили, что уже в начале декабря к Международной космической станции отправится новый экипаж. Об этом 16 октября пишет Russia Today.
«Следующий полёт, кстати, планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немножечко пораньше сделать этот полёт. В первых числах декабря полетит следующий экипаж, тот экипаж, который планировался», – сказал исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.
Он также уточнил, что уже в ноябре на МКС состоится выход в открытый космос для осмотра «того повреждения корабля, про которое совсем недавно говорили СМИ». Напомним, в обшивке корабля обнаружили дыру, ее быстро заделали, но до сих пор выясняют, как она появилась. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заподозрил в саботаже «космонавта со сверлом».
Справка:
11 октября во время запуска ракеты «Союз» с экипажем на борту произошла экстренная ситуация, из-за которой космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которые летели на МКС, совершили аварийную посадку. Вторая попытка доставки их на МКС может состояться в следующем году. В России была создана специальная комиссия для расследования произошедшего. 15 октября она заявила, что причиной крушение ракеты «Союз ФГ» мог стать саботаж. Ранее сообщалось, что авария произошла после сброса системы аварийного спасения.