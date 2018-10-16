Новый экипаж собираются отправить на МКС в декабре

В Роскосмосе заявили, что уже в начале декабря к Международной космической станции отправится новый экипаж. Об этом 16 октября пишет Russia Today.

«Следующий полёт, кстати, планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немножечко пораньше сделать этот полёт. В первых числах декабря полетит следующий экипаж, тот экипаж, который планировался», – сказал исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

Он также уточнил, что уже в ноябре на МКС состоится выход в открытый космос для осмотра «того повреждения корабля, про которое совсем недавно говорили СМИ». Напомним, в обшивке корабля обнаружили дыру, ее быстро заделали, но до сих пор выясняют, как она появилась. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заподозрил в саботаже «космонавта со сверлом».