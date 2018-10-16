Строительный холдинг «ПСК» ввёл в эксплуатацию ЖК «Дипломат»

ПСК

ЖК бизнес-класса «Дипломат» на проспекте Бакунина (Центральный район Санкт-Петербурга) получил акт о вводе в эксплуатацию.

Девятиэтажный жилой комплекс площадью 4848 кв. м находится в 5 минутах от Невского проспекта. Дом рассчитан на 176 квартир, часть из которых оборудована террасами с панорамным видом на историческую часть Санкт-Петербурга и акваторию Невы. Все квартиры – от однокомнатных до пятикомнатных ‒ традиционно для бизнес-класса предлагаются с черновой отделкой. Для жителей предусмотрен подземный отапливаемый паркинг на 117 мест.

Внешняя отделка «Дипломата» подчёркивает характер и стиль комплекса в духе традиций домов старого Петербурга. Фасад здания отделан натуральным камнем, а со стороны проспекта Бакунина и Исполкомской улицы установлены чугунные решётки ворот с коваными элементами и фигурными вензелями.

«На текущий момент в ЖК «Дипломат» продано 85% квартир. Доля ипотечных сделок в структуре продаж составила 25%», – рассказал генеральный директор «ПСК-недвижимость» Сергей Мохнарь. ‒ Высокий интерес к объекту мы зафиксировали ещё на старте продаж: клиентов привлекали удачное расположение, правильные планировки и привлекательные для престижного центра цены. Поэтому спрос оставался и остаётся стабильным».

Строительный холдинг «ПСК» — девелопер и один из крупнейших генподрядчиков Северо-Запада. В составе холдинга шесть подразделений, позволяющих «ПСК» самостоятельно выполнять весь цикл строительных работ. Среди построенных объектов: жилые комплексы комфорт-класса «Славянка, 128» и «Невский Эталон», два жилых комплекса бизнес-класса LOOK и «Дипломат» в Центральном районе Санкт-Петербурга. Ведётся строительство апарт-комплекса Like и ЖК «Славянка».

Справка о компании "ПСК"

ЖК Дипломат - застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

ЖК "Славянка 128" - застройщик ООО "Петербургская строительная компания", проектная декларация на сайте http://slavyanka128.ru

ЖК «Невский эталон» – застройщик ООО "Ресурс", проектная декларация на сайте http://nevaetalon.ru/docs/

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house