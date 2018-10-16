«РоссТур» исключен из реестра туроператоров. Пострадавших клиентов отправляют за страховым возмещением

Ростуризм исключил «РоссТур» из реестра туроператоров 16 октября. Приказ размещен на сайте Федерального агентства по туризму.

«В связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта исключить из Единого федерального реестра туроператоров сведения о туроператоре ООО «РоссТур» (реестровый номер: РТО 007215, ИНН 6671315602)», – гласит приказ.

С сегодняшнего дня туристы и иные заказчики турпродукта имеют право на страховое возмещение.

Между тем Ассоциация туроператоров России обращает внимание, что в официальных документах идет речь об одном юрлице этой компании, застрахованном у страховщика ERV на 50 млн рублей. При этом в реестре туроператоров значатся три юрлица.

Напомним, о скором прекращении работы центра бронирований стало известно накануне. До этого «РоссТур» (посредник между туроператорами и турагентами) приостановил сотрудничество с такими крупными игроками рынка, как «Пегас Туристик», «Корал Трэвел», «Санмар» и «Интурист».

В Российском союзе туриндустрии отмечали , что у компании в октябре было около 10 тысяч клиентов, а ее общая задолженность перед операторами превышает 200 млн рублей.