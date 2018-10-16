Потребители рынка недвижимости выбрали ГК «Ленстройтрест»

Ленстройтрест

В рамках выставки «Жилищный проект», прошедшей в Санкт-Петербурге 13-14 октября, состоялось интерактивное голосование за полуфиналистов XI конкурса «Доверие потребителя». ГК «Ленстройтрест» вошла в топ-10 компаний, пользующихся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Интерактивное голосование – второй этап конкурса «Доверие потребителя», который проходит в рамках специализированных мероприятий. Проголосовать мог любой участник или посетитель выставки «Жилищный проект» за одного из полуфиналистов в каждой из трех номинаций: «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Всего в опросе приняло участие свыше 300 человек. Второй тур интерактивного голосования пройдет на Ярмарке недвижимости в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» 26-28 октября. По результатам двух опросов все голоса будут суммированы, определены топ-5 в каждой номинации, и начнется подготовка к экспертному голосованию.

Кроме того, в октябре 2018 года члены Экспертного совета посещают объекты компаний-финалистов конкурса в номинациях «Лучший реализованный проект жилого комплекса». Параллельно проводится исследование «Тайный покупатель», в рамках которого эксперты оценивают качество клиентского сервиса компаний, а также степень удовлетворенности их работой. При выборе победителей также учитываются такие критерии, как договорная база финалистов в каждой номинации, их рекламная деятельность, качество клиентского сервиса.

Напомним, что жилой комплекс «Нью-Тон» и жилой комплекс «IQ Гатчина» по результатам интернет-голосования вышли в полуфинал ХI конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в двух номинациях – «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге» и «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области» соответственно.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

ЖК НЬЮ-ТОН, застройщик ООО «Управляющая компания «ПетроКомИнвест», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/nyu-ton/