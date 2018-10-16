СМИ: На Кипре арестованы бывшие активы совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина. Он успел передать их жене партнера

На Кипре по иску банка ВТБ арестованы пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив Гош». Об этом 16 октября сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, речь идет о бывших активах совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, которые находящийся под следствием бизнесмен успел передать Инне Мейер, супруге своего делового партнера Августа Мейера.

Ранее петербургский суд постановил, что Дмитрий Костыгин как личный поручитель по кредиту должен вернуть ВТБ более 650 млн рублей. После этого компании Kohuhu Enterprises Limited, владеющая пакетом акций сети по торговле бельем «Дикая орхидея», а также Polnamon Trading & Investments Limited, которой принадлежит доля в «Рив Гош», перешли от подконтрольных Костыгину компаний Инне Мейер.

Банк расценил это как попытку вывода активов и попросил наложить обеспечительные меры.

В пресс-службе ВТБ подтвердили арест акций Инны Мейер, а также добавили, что намерены добиваться возврата долга всеми доступными методами. Представитель Дмитрия Костыгина сообщил, что пока не располагает информацией по поводу заморозки активов ни от суда, ни от кредиторов.