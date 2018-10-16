Вернувшемуся из Сирии россиянину дали 16 лет колонии строгого режима за уроки у террористов

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова к 16 годам колонии строгого режима. Его обвиняли в связи с террористами и обучении у них.

«Кавказский узел» пишет 16 октября, что, по версии следствия, Гугов обучался у террористов организаций «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» и «Имарат Кавказ» (обе группировки запрещены на территории России), находясь в Сирии с октября 2014-го по май 2015 года.

Обвинение просило для Гугова 20 лет колонии. Обвиняемый отрицал свою вину, защита добивалась его оправдания. После вынесения приговора адвокат Гугова заявила, что они намерены обжаловать решение.

Сам Ислам Гугов говорил, что поехал в Сирию, чтобы помочь черкесам, а вовсе не с целью участия в боевых действиях. Из республики он вернулся добровольно. Перед этим силовики обещали, что Гугову грозит максимум домашний арест, но по приезде в Нальчик его отправили в изолятор.