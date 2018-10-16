Автобус удивил ломоносовцев доставкой пассажиров до подъезда. ГИБДД расследует инцидент

Необычную картину утром 16 октября наблюдали жители Ломоносова: большой пассажирский автобус «изображал пешехода». Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку.

Водитель автобуса, судя по всему, маршрута №7Л, по неизвестной причине ехал не по проезжей части, а по тротуару. Там же и высаживал пассажиров. Один из местных жителей записал на видео, как автобус поворачивает по пешеходной дорожке с Александровской улицы на улицу Красного Флота. Запись опубликована в группах «Мы ломоносовцы» и «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Специальный автобус для пенсионеров. Довозит до дверей», – шутят в комментариях.

Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти оперативно сообщил о возбуждении административного расследования по факту нарушения ПДД (движения по тротуару), зафиксированного очевидцами в видеоролике, который появился в Интернете 16 октября. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям водителя, отмечает Госавтоинспекция.

В группе «Мы ломоносовцы» пишут, что водитель автобуса объезжал аварию: «Со слов водителя: ему мешало проехать ДТП, пассажирки преклонного возраста стали возмущаться, и водитель принял решение проехать вдоль дороги по тротуару». «На Александровской улице было ДТП, две столкнувшиеся машины полностью заблокировали дорогу, было маленькое окно, но через него автобус бы не прошёл, – подтверждает Наум. – В итоге водитель решил объехать эту аварию по тротуару. Но что-то пошло не по плану, ибо потом он всех высадил и минут 5 пытался вырулить оттуда».