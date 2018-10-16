«Закона о вмешательстве в выборы не существует». Адвокат заявил, что США могли придумать преступление для обвинения России

Адвокат компании бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» Эрик Дюбелье в окружном суде Вашингтона призвал закрыть дело о якобы имевшем место влиянии фирмы его подзащитного на волеизъявление американцев. У прокуратуры и судьи другое мнение по этому поводу.

«Офис специального прокурора настаивает, что мы вмешивались в выборы <...> Но такого преступления не существует», – цитирует адвоката «Конкорд менеджмент и консалтинг» агентство Bloomberg.

По его словам, американский спецпрокурор Роберт Мюллер мог придумать преступление для того, чтобы подгонять под него якобы имеющиеся у обвинения факты влияния компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» на выборы в США в 2016 году.

Дюбелье предположил на состоявшемся15 октября судебном заседании, что при «настоящем» министерстве юстиции это дело не дошло бы до суда.

Судья Дабни Фридрих не согласилась с тем, что выдвинутые обвинения слишком расплывчаты. Ранее суд Вашингтона уже отказался прекратить дело о вмешательстве в выборы, так как Дюбелье настаивал на превышении должностных полномочий спецпрокурором.

Прокурор Джонатан Кравис, представляющий Роберта Мюллера, заявил в комментарии The Wall Street Journal, что дело попадает под определение обманной деятельности в целью вмешательства в законные функции властей. Он считает, что для вмешательства в выборы была организована «скоординированная, хорошо финансируемая и срежиссированная кампания».

Пока Concord Management – единственная фирма, которая предстала перед судом по делу о выборах. Причастность к так называемой «фабрике троллей» представители Concord Management отрицают.

Ранее президент России Владимир Путин назвал смехотворной возможность ресторатора или частной фирмы повлиять на американские выборы. При этом всю деятельность Евгения Пригожина он считает его личным делом.

15 марта минфин США расширил санкции против России. В список добавили 14 физических лиц и одну организацию — «Агентство интернет-исследований», которое в СМИ называли «фабрикой троллей» и связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее, 16 февраля, американский минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в список попали 13 граждан России во главе с тем же Пригожиным и три компании, также якобы связанные с ним. В ноябре прошлого года бизнесмен опроверг свою причастность и к «фабрике», и к вмешательству в американские выборы.