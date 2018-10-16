Минздрав продолжит наступление на табак: ведомство разрабатывает обезличенные сигаретные пачки

В новое наступление на табак готовится идти Министерство здравоохранения РФ. Глава ведомства Вероника Скворцова предлагает продавать сигареты в «обезличенных» пачках – без логотипов и с единым шрифтом написания марок. Как могут выглядеть такие упаковки, Минздрав уже продумывает с экспертами.

По оценке министра, в России уже введен «полный набор базовых мер», и это дало свои результаты: одна из самых курящих стран мира после принятия «системного и сбалансированного антитабачного законодательства» показала снижение потребления табака более чем на 20%. Но останавливаться на достигнутом чиновники не намерены: они опасаются нового роста, когда население привыкнет к запретительным мерам.

Как пишет 16 октября издание «Ведомости», приводя слова Скворцовой, главная задача на сегодня — «последовательная денормализация курения». На практике это означает все меры, направленные «на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено, дополнительное информирование населения о вреде курения».

«Так, например, — добавила Скворцова, — прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза».

Напомним, серьезные ограничения РФ ввела в 2014 году, запретив курение в кафе, поездах дальнего следования, на платформах электричек. Кроме того, был установлен запрет на курение на расстоянии менее 15 м от входов в метро. Впрочем, часть из этих мер могут отозвать, так, в частности, широко обсуждается возврат курилок в «чистые зоны» аэропортов. Инициативу уже поддержал Минтранс.