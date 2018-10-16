Рецензия КЕЙ на продолжение легендарной серии Assassin’s Creed: Одиссея

Магазин "Кей"

Бестселлер Assassin’s Creed получил новую часть, в которой вам предстоит отправиться в Древнюю Грецию и Спарту, поучаствовать в кровопролитной войне и узнать тайны расы, предшествующей Человечеству (18+).

Сюжет

Впервые за историю серии Assassin’s Creed игрокам разрешили выбирать между двумя персонажами. Можно играть либо за Кассандру, либо за Алексиоса. Они – брат и сестра, но после сюжетных событий в живых остается лишь один ребенок. Дабы избежать спойлеров, скажем, что семейная драма здесь похлеще Игры Престолов, и все не так просто и очевидно как кажется в первые часы игры. Сюжет Одиссеи огромен, но местами искусственно растянут штурмами крепостей и поездками между островами.

Игровой процесс

В Одиссее большое значение имеют корабли и всё, что связано с развитием своей команды. Корабль вы получите сразу после прохождения обучения. Расстреливаем вражеское судно, берем его на абордаж и получаем в награду сундук с сокровищами.

В Одиссее гибко настраиваемый уровень сложности. Всего их четыре и в любой момент вы можете сменить ее на устраивающую. Слишком быстро умирают соперники? Смело ставьте выше среднего! Навыки делятся на три разных древа, прокачивая которые, вы получаете как пассивные, так и активные способности.

Для того, чтобы приступить к осаде крепости, герою потребуется сократить «силу нации» в регионе и поучаствовать в грандиозной битве. Боевая система осталась практически без изменений со времен Истоков, зато изменилась система ведения диалогов. У героя появился выбор в репликах, который определяет, что случится дальше. С некоторыми персонажами стало возможно даже заводить романы.

Если вы полюбили фильм «300 спартанцев» с первого взгляда, то приходите в «КЕЙ» за Assassin’s Creed: Одиссея для игровых приставок PS4 и Xbox One.

Оценка «КЕЙ»

Графика 5.0 — Пейзажи шокируют своим реализмом, а анимация персонажей в бою повторяет исторически верные движения.

Сюжет 4.5 — Классическая для серии Assassin’s Creed семейная драма, ведущая нас от личного к высшему – истории богов и предтеч Человечества.

Звук 5.0 — Официальный саундтрек все больше стал напоминать игру Ведьмак 3 с ее национальным фолк-колоритом, динамичной игрой на струнных инструментах и хоровым пением.

Реиграбельность 5.0 — Максимально высокая за счет неописуемого количества задач, различных выборов при прохождении квестов и системы прокачки наемников.

Оптимизация 4.5 — Обязательно обновите драйвер видеокарты до последнего, иначе могут быть незначительные визуальные ошибки.