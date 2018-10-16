Главу Redmond отправили в колонию. Прокуратура оставила налоговую без трех миллиардов

Генеральный директор компании «Технопоиск» Диана Желяскова приговорена к году колонии за неуплату налогов. С учетом штрафов ущерб государству составил 3 млрд рублей, предпринимательница готова была платить, но прокуратура настояла на лишении ее свободы.

Как сообщает 16 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Желяскова уклонялась от уплаты налогов с 2012 года внесением ложных сведений в декларации. Для преступлений она с соучастниками приискала юрлица, с которыми заключались мнимые сделки.

«В результате преступных действий «Технопоиск» уклонился от уплаты НДС на 928 млн рублей и налога на прибыль на 1 млрд», – уточняет пресс-служба.

Еще миллиард составили штрафы и пени. Желяскова вину признала. Она выплатила 350 млн рублей и готова была дальше погашать ущерб, но в прениях прокуратура запросила ей реальное лишение свободы. Суд отправил предпринимательницу в колонию общего режима на год. Пять месяцев она провела под домашним арестом, срок ей зачтется.

«Технопоиск» владеет брендом Redmond, под которым продается кухонная техника. Благодаря низкому ценовому сегменту компания занимает лидирующие позиции на рынке мультиварок.