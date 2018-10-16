«Стальные топоры» получили пулю. Хоккейную команду из Магнитогорска обстреляли после матча

Автобус хоккейной команды «Стальные топоры» из Магнитогорска обстреляли после матча в Сибае (Башкортостан). Об этом 16 октября сообщает Федерация хоккея Магнитогорска (ФХМ).

После окончания матча чемпионата ФХМ между командами «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск) на автобус гостевой команды напали прямо возле дворца спорта «Ирандык». Стреляли, по предварительной информации, из мелкокалиберного оружия, одно из стекол автобуса прострелили насквозь. Пострадавших в результате инцидента нет.

Все команды Сибая до выяснения обстоятельств происшествия отстранены от чемпионата ФХМ.

«Федерация хоккея Магнитогорска считает этот случай вопиющим и требующим тщательного расследования, всяческого содействия в нем со стороны сибайских команд, установления лиц, совершивших правонарушение, и их наказания в соответствии с законодательством РФ», – говорится в сообщении ФХМ.

Как пишут местные СМИ, сумму ущерба в федерации оценили в 60 тыс. рублей.