Дорожники в ускоренном темпе завершают ремонт Колтушского шоссе и начинают на Выборгском. Помогает бабье лето

В Ленинградской области завершают ремонт на Колтушском шоссе и приступают к Выборгскому шоссе. Бабье лето позволило дорожным службам ускорить работу на загруженных вылетных магистралях.

Как 16 октября сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, на сегодняшний день подрядчик уже почти закончил укладывать верхний слой асфальта на участке Колтушского шоссе от КАД до Колтушей. А на трассе Парголово — Огоньки техника работает на отрезке от Сертолово до поворота к деревне Медный Завод.

На обеих дорогах полностью заменят покрытие и укрепят обочины, а также установят новые дорожные знаки и нанесут износостойкую разметку. Кроме того, с учетом больших ежедневных нагрузок на магистрали, ГКУ «Ленавтодор» распорядился использовать щебеночно-мастичный асфальт. Он более прочен, долговечен и устойчив к образованию колейности. Качество выполненных работ проверит специализированная дорожная лаборатория.

Ремонт на Колтушском шоссе устроил автомобилистам «неделю ада на этом направлении». Утром 11 октября магистраль заняла сразу две строчки в Топ-5 самых крупных пробок, по данным «Яндекса». По словам водителей, людям даже приходилось идти в Петербург пешком.