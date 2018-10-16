Дорожники в ускоренном темпе завершают ремонт Колтушского шоссе и начинают на Выборгском. Помогает бабье лето
В Ленинградской области завершают ремонт на Колтушском шоссе и приступают к Выборгскому шоссе. Бабье лето позволило дорожным службам ускорить работу на загруженных вылетных магистралях.
Как 16 октября сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, на сегодняшний день подрядчик уже почти закончил укладывать верхний слой асфальта на участке Колтушского шоссе от КАД до Колтушей. А на трассе Парголово — Огоньки техника работает на отрезке от Сертолово до поворота к деревне Медный Завод.
На обеих дорогах полностью заменят покрытие и укрепят обочины, а также установят новые дорожные знаки и нанесут износостойкую разметку. Кроме того, с учетом больших ежедневных нагрузок на магистрали, ГКУ «Ленавтодор» распорядился использовать щебеночно-мастичный асфальт. Он более прочен, долговечен и устойчив к образованию колейности. Качество выполненных работ проверит специализированная дорожная лаборатория.
Ремонт на Колтушском шоссе устроил автомобилистам «неделю ада на этом направлении». Утром 11 октября магистраль заняла сразу две строчки в Топ-5 самых крупных пробок, по данным «Яндекса». По словам водителей, людям даже приходилось идти в Петербург пешком.
Справка:
Дорога «Парголово — Огоньки» (Выборгское шоссе) является дублером федеральной трассы А-181 «Скандинавия». Она связывает Санкт-Петербург с Выборгским районом Ленинградской области. Общая протяженность составляет 36 километров, а часть ее проходит по городу Сертолово. Интенсивность движения транспорта достигает до 40 тысяч автомобилей в сутки. Летом ежедневно проезжает до 6 тысяч грузовых автопоездов с массой более восьми тонн.
Колтушское шоссе ( трасса «Санкт-Петербург — Колтуши») — одна из наиболее загруженных региональных дорог Ленинградской области. Интенсивность движения составляет почти 50 тысяч машин в сутки, часть из которых – большегрузы. Наряду с трассой «Санкт-Петерубрг — Морье» («Дорога жизни»), Колтушское шоссе — основная магистраль, соединяющая Санкт-Петербург и Всеволожск.