Сотрудники ФСБ задержали двух 17-летних москвичей по делу о призывах к экстремизму

Сотрудники ФСБ задержали двух 17-летних москвичей. Их подозревают в призывах к экстремизму. Квартиры, в которых молодые люди проживают с родителями, тщательно обыскали, а их самих доставили в управление службы безопасности.

О задержании молодых людей сообщила правозащита «Открытой России» утром 16 октября. Обыски в их квартирах прошли сегодня в шесть часов. В процессе следователи говорили о статье 280 УК РФ (призывы к экстремизму). В разговоре с матерью одного из молодых людей сотрудник СК упоминал комитет «Нация и Свобода», который выступает за «возвращение русским людям отнятых у них прав и свобод». Родителям другого несовершеннолетнего следователь сказал о телеграм-канале «Карательный отряд», в котором публикуют сообщения националистического толка. Он также сообщил, что их сын находится в статусе свидетеля.

Сотрудники ФСБ вынесли из квартир юношей флаги с символикой, стикеры, а также технику. Обоих молодых людей увезли на машинах без номеров на допрос в управление ФСБ в Большом Кисельном переулке. Сообщается, что родителям одного из них запретили сопровождать сына.