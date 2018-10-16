СМИ: Telegram готовится к запуску блокчейн-платформы. Тестовая версия заработает к декабрю

Компания Telegram бизнесмена Павла Дурова разослала письма инвесторам с информацией о том, как продвигается разработка Telegram Open Network (TON). Большинство критических компонентов уже готовы, поэтому тестовая версия будет запущена до декабря. Об этом 16 октября сообщают «Ведомости» со ссылкой на инвесторов.

В письмах инвесторам Telegram рапортует, что важнейшая составляющая проекта Virtual Machine для смарт-контрактов подготовлена на 95%.

Павел Дуров анонсировал запуск блокчейн-платформы TON еще в конце 2017 года. Предполагается, что транзакции в TON будут проходить быстрее, чем у конкурентов. Для реализации этого проекта компания привлекла 1,7 миллиарда долларов от 200 частных инвесторов.