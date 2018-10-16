Аэрофлот удостоен награды Business Traveller Awards

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот впервые в своей истории стал победителем международной премии Business Traveller UK ReaderAwards 2018 в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

Престижную награду на торжественной церемонии в Лондоне вручил учредитель премии – британский журнал Business Traveller.

Популярное международное издание о путешествиях Business Traveller вручает награды ежегодно с 1988 года. Победителей премии определяет читательское голосование.

Авторитетный журнал Business Traveller, учрежденный в Великобритании в 1976 году, сегодня – один из ведущих глобальных медиа-брендов в индустрии туризма. Он объединяет 14 печатных изданий и ряд интернет-порталов в разных регионах мира. Аудиторию журнала составляют искушенные деловые путешественники, предпочитающие премиальный уровень сервиса вне зависимости от целей поездки.

«Для нас особая честь получить эту престижную международную награду в текущих геополитических условиях, – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Главная ценность премии Business Traveller: она отражает непредвзятый выбор взыскательного пассажира. Несмотря на противоречивый внешний фон число иностранцев на рейсах Аэрофлота постоянно растет. Это – свидетельство стабильно высокого качества нашего сервиса, удобства маршрутной сети, привлекательности наших тарифов. Мы продолжим наращивать эти конкурентные преимущества для дальнейшего усиления позиций на глобальном авиационном рынке».

Аэрофлот – один из фаворитов международных отраслевых голосований. Благодаря лояльности и высоким показателям удовлетворенности пассажиров Аэрофлот в этом году в седьмой раз стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы в рамках Skytrax World Airline Awards, а пользователи крупнейшего сайта о путешествиях TripAdvisor назвали бизнес-класс Аэрофлота лучшим в Европе.