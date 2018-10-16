Дорогие угоны в Петербурге: «Лексус» с парковки строймаркета увели за 20 минут

Четыре дорогих автомобиля пропали в Петербурге за последнее время: «Ауди», «Мерседес», «Инфинити» и «Лексус». Чаще угоняли прямо от дома автовладельца, а один раз – с парковки торгового комплекса. Любопытно, что одна из машин принадлежит воспитательнице.

Как сообщает 16 октября пресс-служба ГУ МВД России по городу и области, накануне утром в полицию Невского района обратился 31-летний гражданин с заявлением о том что в период с 12 по 15 октября от дома 5/1 по улице Коллонтай у него угнали «Ауди А8». Материальный ущерб составил 2,7 миллиона рублей. По данным «Фонтанки», автовладелец работает адвокатом. Машина его 2013 года выпуска, при этом пробег всего 65 тысяч километров; застрахована по каско.

С 13 по 15 октября с проспекта Большевиков, 38, пропал «Инфинити» за 1,5 миллиона рублей. Хозяин, мужчина 49 лет, также пришёл в полицию Невского района вчера.

За 20 минут, с 18:10 до 18:30, в субботу с парковки магазина «Леруа Мерлен» на Парашютной улице у 23-летнего парня угнали чёрный «Лексус IS300» 2018 года выпуска. Материальный ущерб оценивается в 2,6 миллиона рублей.

В том же Приморском районе, от дома 53 по Юнтоловскому проспекту, пропал «Мерседес Е300». Последний раз хозяева видели автомобиль 13-го числа, а 15-го обнаружили его отсутствие. На машине ездит мужчина 37 лет, проживающий в этом доме, а зарегистрирована она на его тёщу, воспитательницу школы. Собственница оценила ущерб в 3 миллиона рублей. При этом «Мерседес» кредитный, за него выплачено пока 1,5 миллиона рублей.